Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Sportspill har alltid vært en dominerende kraft i denne industrien, men én idrett som aldri har klart å oppnå noen suksess er kanonball. Dette vil Velan Studios prøve å gjøre noe med, og resultatet er Knockout City, et konkurransepreget kanonballspill som blander idretten sammen med mekanikker fra tredjepersons skytespill. Spillet er nå ute på alle moderne plattformer, og det kommer med en ti dagers gratis prøveperiode som varer frem til og med 30. mai.

Kompetitive online-spill er vanligvis ikke min sterke side, men det tok ikke lang tid før jeg sanket KOs i Knockout City takket være hvor tilgjengelig kjernespillmekanikken kjennes ut. Hver spiller har to liv som ikke kan gjenvinnes, og disse mister man ved å bli truffet av en kanonball. Du kan kaste ballen ved å bruke høyre triggerknapp (på konsoll), og for å unngå ballen kan du kaste deg til side eller ta imot den innkommende ballen med venstre triggerknapp rett før den treffer deg. Ved å holde kasteknappen kan du lade opp ballen for et enda mer aggressivt skudd, og hvert påfølgende kast mellom deg og motstanderen vil få ballen til å bevege seg stadig fortere.

Det er kanskje lett å få fatt på formelen, men det er mange små triks som spillerne kan benytte seg av og som man lett kan bli offer for om man ikke passer på. Man kan bruke omgivelsene til sin fordel eller late som at man kaster ballen for å vippe motstanderen av pinnen. Sprintemekanikken er også et mektig verktøy i kassa hvis man timer den riktig, ettersom den kan brukes for å få tak i ballen og sende motspillerne ned i døden hvis man gjennomfører den nær en av banens kanter.

Samarbeid er livsviktig i Knockout City, og jeg vil oppfordre spillerne til å spille med mikrofon. Heldigvis finnes mulighet for at alle spillere kan chatte på tvers av plattformer så sant de har en mikrofon plugget til. Hvis man spiller med en gruppe kan man med letthet overrumple andre spillere og lokke dem til å gjøre feil før man peprer dem med kanonballer. Du kan også på hysterisk vis forvandle deg til en ball hvis ikke lagkameraten din har noe å kaste, og ofte er det mer nyttig for deg å kaste ballen til lagkameraten din hvis de befinner seg i nærheten av en motstander.

Sammen med vanlige kanonballer som du finner rundt omkring på banen vil du også støte på forskjellige spesialballer som alle har sine egne effekter. Du har Moon Ball som lar deg gli langs lufta mens du holder den, Sniper Ball som kan brukes til å låse siktet inn på fiender, og Bomb Ball som eksploderer når tidtakeren går ned til null. Normalt er ting låst ned til én spesialball per kamp, men det finnes noen unntak, som for eksempel Party KO Mode der alle variantene er representerte. Ved lansering er seks baller tilgjengelige, og flere er på vei i fremtidige sesonger.

Ved lansering kommer også Knockout City med fire forskjellige spillmoduser (mens en femte modus, Ball-Up Brawl, kommer 25. mai), og nye moduser vil også bli lagt til i fremtidige sesonger mens andre blir midlertidig satt til side. Av dem jeg fikk prøve var Diamond Dash og Ball-Up Brawl soleklare høydepunkter, ettersom de går bort ifra den tradisjonelle deathmatch-formelen og har sine egne sprø innfallsvinkler. De andre modusene, Team KO, Face-Off og Party Team KO, inneholder fortsatt den samme avhengighetsdannende og strategirike spenningen, men de er litt mer forutsigbare ettersom du bare skal overvinne et gitt antall motstandere.

I Ball-Up Brawl har man ingen kanonballer på banen, og du må ta til takke med å kaste lagkameratene dine for å karre deg opp til de 15 KOs du trenger for å vinne. Jeg likte virkelig farefølelsen som er til stede i denne modusen, ettersom du raskt havner i trøbbel hvis motstanderen griper tak i deg mens du er i ballform. I Diamond Dash er målet å samle 30 diamanter fra motstanderlaget, og samtidig som du mister tre av dem hver gang du blir slått ut. Her må man både være årvåken og handle raskt, ettersom du lett kan bli truffet av en ball i bakhodet mens du rasker rundt for å samle opp diamanter på gulvet.

Det er fem kart som lanseres sammen med spillet, med et sjette på vei allerede 25. mai, og jeg opplevde at hver av dem var særegne både når det gjelder oppsett og utforming. Concussion Yard, for eksempel, er en byggeplass som har dødelige rivningskuler som svinger rundt omkring i midten, og Knockout Roundabout krever at du dukker unna innkommende svevebiler mens du kjemper på gata utenfor et kasinodistrikt. I tillegg til å være særegne har alle banene en god følelse av vertikalitet, der alle har hoppeplater som fyrer deg opp i lufta og gir deg en høydefordel.

Utenom kampene kan spillerne gi sin egen sportshelt sin helt egen look ved å kjøpe kosmetisk innhold for spillets valuta som man tjener seg opp underveis. Det er hundrevis av forskjellige kosmetiske elementer her, og sammen med utseendet kan spillerne også tilpasse ting som hånlige gestikulasjoner og hvordan hangglideren deres skal se ut. Forfriskende nok har Knockout City verken lootbokser eller mikrotransaksjoner når det kommer til kosmetikk, og alt i spillet kan låses opp gjennom progresjon. Dette er noe jeg virkelig verdsetter, ettersom det kan være forstyrrende å hele tiden møte press for å bruke penger innad i spill.

For å holde spillerens engasjement finnes det eksklusive gjenstander og kosmetisk innhold som kan låses opp ved å gå opp i nivå gjennom det som heter Street Rank. Spilleren samler belønninger med erfaringspoeng basert på ytelsen i kampene, og det finnes også kontrakter som gir ekstra erfaringspoeng for å gjennomføre spesifikke oppgaver. En kontrakt ba meg om å oppnå 100 eliminasjoner, mens en annen krevde at jeg la totalt 100 km bak meg i form av en ball. En ting jeg virkelig likte med Street Rank-systemet er at belønningene er fullstendig tilfeldige for hver spiller, så det finnes ingen tydelig lineær rute som hele spillerbasen behøver å følge.

Tilnærmingen som Velan Studios har valgt med Knockout City er beundringsverdig, og jeg håper at flere utviklere følger i samme bane med sine online-spill. Knockout City er fullstendig fri for plagsomme mikrotransaksjoner, og krysspilling har blitt implementert fra starten av for å forene spillerne på tvert av plattformer. Konseptet føles også forfriskende, og det er plenty med dybde å finne her med de ulike fintene og samarbeidsmanøvrene man kan gjennomføre. Det som også er spennende er at dette bare er begynnelsen for spillet, og flere kart, spesialballer og spillmoduser er planlagt å slippes til fremtidige sesonger.