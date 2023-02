Knockout City stenges i juni

HQ

I løpet av de siste dagene har en hel rekke spill blitt annonsert å bli stengt. Denne trenden så ut til å starte da Rumbleverse kunngjorde nedleggelsen, og siden den gang har en haug med EA-prosjekter også bitt støvet, inkludert Apex Legends Mobile, som ikke engang er et år gammel på dette tidspunktet. Så det bør komme som mye mindre av en overraskelse at Knockout City også vil stenge i år, med servere som stenger i juni.

Utvikler Velan Studios har kunngjort at sesong 9 av spillet vil være den siste, og at om morgenen (sannsynligvis ettermiddagen for oss i Storbritannia og Europa) 6. juni 2023, vil spillet stenge serverne.

Kunngjøringsblogginnlegget kaller denne avgjørelsen "nødvendig og viktig for studioet vårt", og går senere litt ekstra i dybden, med Velan og legger til:

"Til tross for over 12 millioner spillere og milliarder av KOs over hele verden, er det flere aspekter av spillet som trenger store forstyrrelser for bedre å tiltrekke seg og beholde nok spillere til å være bærekraftig.

"Siden vi er et lite indiestudio, er det rett og slett umulig for oss å gjøre slike systemiske endringer i live-spillet mens vi fortsetter å støtte det. Så det ble klart for oss at vi måtte ta et skritt tilbake og bane vei for Velan til å gjøre det vi kan best ved å innovere.

"Nå kan vi ta alt vi lærte, alt som lyktes og alt som trenger forbedring, og begynne å jobbe med å utforske nye mulige opplevelser for Knockout City og andre spill og produkter vi er veldig begeistret for."

Når det gjelder hva sesong 9 vil bringe, blir vi fortalt at dette vil være en 12-ukers sesong som starter februar 28, 2023, og at den vil inneholde seks back-to-back-arrangementer, sammen med ny kosmetikk, vendinger på spillingen, et nytt kart og mer. Unødvendig å si, dette vil være en helvetes sending.