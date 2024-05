Knuckles hadde en rekordstor åpning for Paramount+

HQ

Knuckles har vist seg å være en rekordstor serie for Paramount+, og ble strømmetjenestens mest sette barne- og familietittel, i tillegg til å ha den beste åpningshelgen for noen originalserie fra tjenesten når det gjelder antall seertimer.

Miniserien Knuckles, som sendte alle seks episodene på én gang, trakk inn 4 millioner seertimer i løpet av åpningshelgen. Det så også en massiv interesseøkning i de andre Sonic-filmene også. Ifølge Variety økte seertallet på Sonic The Hedgehog og oppfølgeren med 278 %.

Knuckles Sonic The Hedgehog følger hovedpersonen, spilt av Idris Elba, mens han forsøker å lære opp sin protesjé Wade i Echidna-krigerens metoder. Den er actionfylt med mye latter, og hvis du vil ha mer detaljerte tanker om den, kan du sjekke ut anmeldelsen vår her.