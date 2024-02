Knuckles-serien avslører april-start i trailer

Selv om mange antok at vi ville få se den første traileren til spin-off-serien Knuckles, som bruker Idris Elbas stemme som en versjon av karakteren fra Sonic the Hedgehog 2, under Super Bowl kommende helg har Paramount hatt andre planer.

Traileren til den 6 episoder lange miniserien er allerede klar, og viser den ikoniske røde echidnaen gjøre Jorden til sitt hjem etter hendelsene i Sonic the Hedgehog 2, der han foretar seg alle slags sprø, krigerske og heroiske utflukter, noe som setter ham på radaren til en ond eks-Dr. Robotnik-ansatt som ønsker å stjele Knuckles sine krefter, spilt av Rory McCann.

Selv om fokuset i serien ligger på Knuckles, kan vi forvente at Ben Schwartz' Sonic og Colleen O'Shaughnesseys Tails også dukker opp, om enn tilsynelatende bare som cameos for å knytte serien sammen med de store filmene.

Når det gjelder hvem andre som er knyttet til dette prosjektet, er Adam Pally, Kid Cudi, Rob Heubel, Edi Patterson, Cary Elwes og Christopher Lloyd alle en del av rollebesetningen.

Sjekk ut traileren og plakaten for Knuckles nedenfor, før filmen får premiere på Paramount+ 27. april.