Knull vil forsøke å gjenvinne sin svarte trone fra Hela i januar

2025 har ikke vært det beste året for Knull, da den eminente Marvel superskurken fikk sin svarte trone tatt fra seg i den siste utgaven av Venom, av ingen ringere enn en annen mektig superskurk. Etter å ha sett seg lei av å plage Thor, har den asgardiske dødsgudinnen Hela bestemt seg for å skape masse trøbbel for Knull i stedet, fange Venoms antagonist og gjøre krav på hans maktsete for seg selv.

Knull Venom må dessverre ringe inn det nye året i Helas bur, men i 2026 vil han begynne sitt forsøk på å overta Hela og gjenvinne tronen hans, alt som en del av en ny tegneserie som vil strekke seg over fem utgivelser.

Serien, som bare er kjent som Knull (2026), vil bli skrevet av Al Ewing og Tom Waltz, og den vil bli tegnet av Juanan Ramirez. Når det gjelder hva vi kan forvente av denne historien, blir vi fortalt i et blogginnlegg:

"Svekket etter sin siste død, fanget av fienden han aldri hadde forventet, venter guden av tomrommet i et bur nok en gang. Hans fangevokter tror at Knull ikke har noe å slå tilbake med - men i Knulls hender er ingenting et våpen. Og det finnes et større våpen der ute, som venter på at Kongen i svart skal ta det ... og ta sin hevn."

Marvel erter også med at sammenstøtet mellom Hela og Knull vil sette "scenen for en stor Marvel-historie som bryter ut neste år", noe som betyr at du ikke vil gå glipp av dette femdelte Knull eposet.