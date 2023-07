HQ

Koa and the Five Pirates of Mara er en spin-off av Summer in Mara fra 2020. Den store forskjellen mellom de to spillene er at Summer in Mara var et eventyrspill med mye crafting og farming, mens Koa and the Five Pirates of Mara er et mer gammeldags 3D-plattformspill. Folkene bak sier at det er inspirert av spill som The Legend of Zelda: Wind Waker og Super Mario 3D World. Jeg synes imidlertid at jeg kan se spill som det første Crash Bandicoot, Pandemonium og Klonoa her.

Koa and the Five Pirates of Mara Klonoa utspiller seg i samme verden som Summer in Mara, og du tar nok en gang rollen som jenta Koa, som sammen med vennen Napop begir seg ut for å finne åtte skattekart som pirater har spredt rundt på en rekke forskjellige øyer. Underveis må du hoppe på plattformer og samle massevis av skjell, som fungerer som spillets valuta. Med disse kan du kjøpe nye klær til Koa og en ny ryggsekk til Napopo, og du kan også oppgradere den lille båten din som du seiler rundt på de forskjellige øyene med. Samtidig må du forsøke å gjenoppbygge byen Qälis, som piratene har ødelagt, ved å kjøpe for eksempel innhegninger til dyrene og nye boder til markedsplassen.

Dette er en annonse:

Koa and the Five Pirates of Mara er et relativt enkelt spill. Som nevnt reiser du til forskjellige øyer, som selvfølgelig alle har et tema, for eksempel er det en med hvite strender og palmer, en annen med vulkaner, en med is og andre er plassert i gamle templer eller på en nedlagt marinebase. Alle spillene er ganske lineære, men det er mulig å utforske omgivelsene på jakt etter skjulte gjenstander. Hvis det ikke er din greie, kan du prøve å fullføre banen på tid og tjene gull-, sølv- eller bronsemedaljer. Disse medaljene har faktisk ingen verdi i spillet (i motsetning til skjellene), så det er bare en morsom bonus som betyr at du i utgangspunktet må fullføre banene minst to ganger hvis du vil fullføre dem 100 %.

Spillet er ganske enkelt, men ikke la deg lure av den søte stilen. Det er innimellom seriøse plattformutfordringer, der du enten må hoppe ganske nøyaktig eller utføre hopp som må taes på tid med plattformer som forsvinner og lignende. Dessuten er det bare ett sjekkpunkt på hvert nivå, så du kan bli sendt ganske langt tilbake hvis du dør. Det finnes imidlertid en såkalt "Relaxing Mode" der det er flere sjekkpunkter for å gjøre det hele litt enklere.

Grafikken er på den enkle siden, men den fungerer som den skal. Det statiske kameraet fungerer godt og følger for det meste godt med, slik at spilleren får de vinklene han eller hun trenger. Lyden er også som man kan forvente i et spill av denne typen, med et muntert soundtrack og skingrende stemmer fra spillets hovedpersoner.

Dette er en annonse:

Koa and the Five Pirates of Mara kan se ut som et spill rettet mot barn, men det er det ikke - vanskelighetsgraden er rett og slett for høy. Det er mer et spill for de som er store fans av det første Crash Bandicoot og av Pandemonium og Klonoa, og da kan Koa and the Five Pirates of Mara være litt lett sommerunderholdning for deg. Bare ikke forvent et spill på høyde med inspirasjonskildene, men heller et gammeldags "3D-plattformspill light".