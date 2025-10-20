Koalisjonsavtale baner vei for at Takaichi kan bli Japans første kvinnelige statsminister Dette skjer etter en koalisjonsavtale med Japan Innovation Party.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at den konservative Sanae Takaichi er på nippet til å skrive historie som Japans første kvinnelige statsminister, etter en avtale med det høyreorienterte opposisjonspartiet Japan Innovation Party, som har lovet sin støtte. Alliansen styrker hennes grep om parlamentet, og reduserer frykten for at regjeringspartiet skal miste makten for første gang på over ti år. Takaichi, som er kjent for sine krav om høyere forsvarsbudsjetter og økonomisk stimulans, vil fortsatt måtte samarbeide med andre partier for å få gjennomslag for viktige politiske tiltak, men koalisjonen markerer likevel et avgjørende øyeblikk i japansk politikk, og gjenspeiler et skifte i allianser og politiske prioriteringer. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se videoen nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!