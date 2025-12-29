Kobberprisen er på vei mot den største økningen på 15 år

HQ

Kobber, som er et nøkkelmetall for fornybar energi og industriell infrastruktur, ligger an til den største årlige prisøkningen på over 15 år, med en stigning på mer enn 35 % i 2025.

Metallet har sammen med sølv og gull blitt en trygg havn i en tid der man er bekymret for dollarens fallende verdi. I desember passerte kobberprisen 12 000 dollar per tonn, noe som er den største prisøkningen siden oppgangen etter finanskrisen i 2008.

Som lagt ut på X:

"Kobber har offisielt gått inn i en prisoppgangsfase etter å ha brutt avgjørende over stor motstand. Dette kan vise seg å bli en av de viktigste makroaktivaene i 2026, slik jeg ser det. Prisoppdagelsesbevegelser er ofte eksplosive av natur, og jeg tror det er sannsynlig at det er tilfellet her. Spillet er i gang."

