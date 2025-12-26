Kobbie Mainoo vil være "fremtiden til Manchester United", sier Ruben Amorim

HQ

Manchester United og Newcastle møtes i dag i Premier League, den eneste kampen i løpet av Boxing Day (men det er mange flere kamper i helgen som vanlig), og det kan bli en viktig kamp for Kobbie Mainoo, en ung Manchester United-utdannet og 20 år gammel engelsk landslagsspiller som stort sett har vært utelatt fra Ruben Amorims lag, men som kan dra nytte av Bruno Fernandes' skade.

Portugiseren ble skadet i 2-1-tapet for Aston Villa forrige søndag, på grunn av et hamstringsproblem som kan holde ham ute av spill i en måned. Amorim sa om sin landsmann at han er "umulig å erstatte", og som en av hans mest betrodde spillere har han startet samtlige 17 ligakamper for United denne sesongen.

Men sannheten er at nå må noen ta hans plass, i hvert fall i en måned, og noen forventer at det blir nå. Aimoo har ikke vært en del av startoppstillingen under Amorim i Premier League siden 2025 mai, et 2-0-tap mot West Ham. Amorim sa om ham at han vil være "fremtiden til Manchester United , "det er min følelse, han trenger bare å vente på sin sjanse og alt kan endre seg i fotball på to dager" (via SkySports).

Dette setter også en drastisk stopper for ryktene om at Mainoo ville forlate laget på lån i januar. 20-åringen hadde tiltrukket seg interesse fra Europa, men Amorim sier at laget allerede har for få spillere: "Hvis vi ikke får noen, er det vanskelig å [la Mainoo dra]. Selv med en full tropp, er vi kortere med noe som kan skje her."

"Noen dager før [skaden] snakket vi om at Kobbie ikke får de minuttene han fortjener eller trenger". Tror du Kobbie Mainoo vil få sjansen til å skinne denne måneden uten Bruno Fernandes for Manchester United?