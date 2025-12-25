Kobe Bryants ikoniske "Grinch-joggesko" fra julekampen i 2010 vil bli solgt for over 10 millioner dollar

HQ

Kobe Bryants "Grinch"-joggesko, som er signert, vil bli solgt på auksjon, og den opprinnelige prisantydningen er 10 millioner dollar. Disse lysegrønne Nike-joggeskoene ble brukt av Bryant under en kamp 1. juledag 2010, mellom Los Angeles Lakers og Miami Heat: Bryants Lakers tapte 80-96, og Kobe scoret 17 poeng med disse joggeskoene, som ble kalt "Grinch" -joggeskoene, på grunn av likheten med fargen på Grinch-monsteret, samt "Green Mamba".

Caitlin Donovan, global salgssjef for auksjonshuset Joopiter, sa at disse joggeskoene "ble brukt en gang i historien og deretter skjult i mange år", og etter at de ble vist offentlig i Beverly Hills, var det "bare andre gang verden har sett dem, noe som gjør dette øyeblikket utrolig spennende for både fans og samlere" (via Anewz).

"Det er veldig vanskelig å sette et tall på noe som har hatt en så viktig rolle i historien. Disse skoene har gått fra å være sportslige samleobjekter til å bli kulturgjenstander, og vi forventer at de vil gå for over 10 millioner dollar." Auksjonen finner sted senere denne måneden.

I august i fjor slo et NBA-kort med Michael Jordan og Kobe Bryants signaturer rekorder da det ble solgt for 12,9 millioner dollar, det dyreste sportskortet noensinne.