Kobe Bryants trøye fra 1996 solgt for 7 millioner dollar på auksjon

Kobe Bryants debuttrøye, som han hadde på seg i sin første sesong med Los Angeles Lakers, ble solgt for 7 millioner dollar på auksjonshuset Sotheby's i New York sist torsdag. Selv om det ikke akkurat er rekordbeløpet for en sportstrøye på en auksjon (rekorden er fra baseballspilleren Babe Ruth, 24 millioner dollar, mens Michael Jordans NBA-finaletrøye fra 1998 ble solgt for 10,1 millioner dollar og Maradonas Argentina-trøye fra VM i 1986 ble solgt for 9,3 millioner dollar), viser det likevel kjærligheten og respekten den folkekjære spilleren får, som spilte i 20 år i Los Angeles Lakers.

Kobe Bryant, som omkom i en helikopterulykke for fem år siden, sammen med åtte andre personer inkludert datteren Gianna, debuterte med Lakers i 1996. Denne trøyen er den autentiske som Bryant hadde på seg det året, fotomatchet til syv kamper og hans mediedag, rapportert av Reuters.

Det slår rekorden for det høyeste beløpet som er betalt for et Bryant-samlerobjekt, og overgår en signert trøye han hadde på seg i 2008, solgt for 5,85 millioner dollar.