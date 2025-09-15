Kodak har laget et nytt kamera som passer på en nøkkelring

HQ

Leter du etter en måte å ta noen mer retro-orienterte bilder på? Kodak har kanskje noe for deg, for fotogiganten har avduket et nytt produkt som skal tilby nettopp dette, samtidig som det er lite nok til å fungere som nøkkelring.

Det heter Charmera og er et lite kamera som er laget for å være en moderne versjon av det originale kameraet fra 1987. Det er en liten dings som både kan ta stillbilder og spille inn video, og i kjølvannet av Labubu -trenden er det til og med et samleobjektelement i enheten, ettersom det er syv varianter av Charmera du kan skaffe deg, men du vet aldri hvilken du får før du åpner den blinde designboksen.

Når det gjelder teknologien i Charmera, er den drevet av en ¼" CMOS-bildesensor og bruker et 35 mm F2.4-objektiv. Det er oppladbart via en USB-C-tilkobling, og det har lagringsplass som bruker et SD-kort, noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for å få fremkalt bildene dine som på slutten av 80-tallet.

Hver Charmera koster rundt 30 dollar, og det ser ut til at de er en stor hit, ettersom de allerede er utsolgt på Kodaks nettsted.

