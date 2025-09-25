Koei Tecmo beskriver det omfattende arbeidet som ble lagt ned i det nye Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Det er litt morsomt at i dag, dagen Konami lanserer Silent Hill f, er dagen Koei Tecmo benytter anledningen til å introdusere oss for den neste store greia i skrekksjangeren, og også fremtiden til Fatal Frame-serien.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake Det nye spillet er en fullstendig overhaling av den to tiår gamle klassikeren Fatal Frame II. Regissør Makoto Shibata forteller at hele lyden (som nå tillater 7.1.4-kanaler) og grafikken er oppdatert ved hjelp av Koei Tecmos nåværende motor.

Det er også lagt til nye alternativer til kameraet som du bekjemper spøkelsene med (hovedmekanikken i spillet, i tilfelle du ikke er kjent med serien), for eksempel zoom- og fokusfiltre. Spillets "innlevelse" har også fått en overhaling, og det er trukket veksler på deres tidligere samarbeid med Team Ninja og, mer spesifikt, Hideniko Nakajima, som jobbet som andre regissør på studioets ARPG-er.

I tillegg vil Fatal Frame IIs to hovedpersonsøstre for første gang kunne holde hender sammen, noe som virker som en lite imponerende funksjon, men som narrativt sett gir mye vekt og dybde til forholdet deres og deres rolle i spillets historie. Og for å gjøre utforskningen mer flytende, har nye samleobjekter blitt lagt til i historien.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake er planlagt utgitt tidlig i 2025 til PC, Xbox, PS5 og Nintendo Switch 2.