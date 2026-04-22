Koei Tecmo forventer store økonomiske spill etter Nioh 3 og Pokémon Pokopia

Koei Tecmo, utgiveren og videospillskaperen bak noen av årets store hit så langt, som Nioh 3 og Pokémon Pokopia, forventer et rekordstort regnskapsår, og har justert forventningene sine for regnskapsåret som avsluttes 31. mars 2026. Selskapet kan nå skilte med en økning i driftsresultatet på 16,1 % og en økning i ordinært resultat på hele 50 %.

Økningen i driftsresultatet kan i det minste delvis tilskrives suksessen med spillsalget. Det er solgt mer enn en million enheter av Nioh 3, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, og Pokémon Pokopia solgte 2,2 millioner eksemplarer på bare fire dager. Men som Automaton bemerker, gikk Koei Tecmos nettosalg faktisk litt ned i løpet av det siste regnskapsåret, og den drivende faktoren bak den imponerende profittøkningen kommer fra andre kilder.

Den japanske utvikleren og utgiveren er kjent for å gjøre smarte investeringer, og har en sterk kapitalforvaltning. En stor del av kapitalen er plassert i aksjer og andre finansielle eiendeler, og i den senere tid har de særlig investert i teknologisektoren. Disse investeringene har gitt Koei Tecmo mye større fortjeneste, noe som tilsynelatende har gjort det til litt av et meme blant japanske spillere.

Vi forventes å få en fullstendig oversikt over Koei Tecmos økonomi snart, så hold øynene åpne.