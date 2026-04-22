Koei Tecmo forventer store økonomiske spill etter Nioh 3 og Pokémon Pokopia
Det er imidlertid ikke bare nye hitspill som har drevet selskapets økonomi langt opp.
Koei Tecmo, utgiveren og videospillskaperen bak noen av årets store hit så langt, som Nioh 3 og Pokémon Pokopia, forventer et rekordstort regnskapsår, og har justert forventningene sine for regnskapsåret som avsluttes 31. mars 2026. Selskapet kan nå skilte med en økning i driftsresultatet på 16,1 % og en økning i ordinært resultat på hele 50 %.
Økningen i driftsresultatet kan i det minste delvis tilskrives suksessen med spillsalget. Det er solgt mer enn en million enheter av Nioh 3, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, og Pokémon Pokopia solgte 2,2 millioner eksemplarer på bare fire dager. Men som Automaton bemerker, gikk Koei Tecmos nettosalg faktisk litt ned i løpet av det siste regnskapsåret, og den drivende faktoren bak den imponerende profittøkningen kommer fra andre kilder.
Den japanske utvikleren og utgiveren er kjent for å gjøre smarte investeringer, og har en sterk kapitalforvaltning. En stor del av kapitalen er plassert i aksjer og andre finansielle eiendeler, og i den senere tid har de særlig investert i teknologisektoren. Disse investeringene har gitt Koei Tecmo mye større fortjeneste, noe som tilsynelatende har gjort det til litt av et meme blant japanske spillere.
Vi forventes å få en fullstendig oversikt over Koei Tecmos økonomi snart, så hold øynene åpne.