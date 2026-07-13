Koei Tecmo har fortsatt som mål å nesten doble størrelsen og ha 5 000 ansatte

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Selv om Koei Tecmo ikke er like stort som noen av de japanske spillgigantene, vokser selskapet jevnlig i størrelse, og tilsynelatende i et håndterbart tempo. Tidligere har selskapet gjort det helt klart at målet er å nå 5 000 ansatte, og til tross for utfordringene i den moderne spillbransjen og at nedbemanninger er ganske vanlige over hele linjen, står dette målet fortsatt fast.

Som bekreftet av administrerende direktør Hisashi Koinuma i et intervju med Famitsu (som lagt merke til av Automaton), ble det nevnt at Koei Tecmo nylig har passert 3 000 ansatte, en økning på rundt 500 fra de 2 500 ansatte selskapet hadde i 2024, samtidig som det ble uttrykkelig understreket at målet om å nå en «arbeidsstokk på 5 000» fortsatt står i fokus.

Dette målet om å utvide arbeidsstokken så aggressivt vil gjøre det mulig for Koei Tecmo å fortsette å utvide sitt utvalg av titler, der et av de største kommende spillene er «Attack on Titan 3», utviklet av Omega Force. Med ytterligere 2 000 ansatte til rådighet kan vi trolig forvente å se flere prosjekter fra Dead or Alive, Atelier, Hyrule Warriors, Dynasty Warriors, Nioh, Samurai Warriors, Wo Long og andre sentrale serier som eies eller utvikles av det japanske selskapets ulike interne studioer, inkludert en ennå ikke annonsert IP.