Koei Tecmo oppdaterer salgstallene for sine mest populære serier

HQ

En ting som alltid forteller om vi vil se flere spill i en serie eller franchise, er å vente på at selskapet slipper sine økonomiske tall og gir nøyaktige tall om hvordan disse spillene har prestert. Og nå har Koei Tecmo gitt oss en oppdatert liste over salget for sine mest populære franchiser frem til 31. desember 2024.

Øverst ligger Dynasty Warriors-serien, som passerte 21 millioner enheter med god margin. Det er viktig å merke seg at salget av det siste Dynasty Warriors: Origins ennå ikke er inkludert, så dette tallet vil utvilsomt vokse i neste rapport.

Dynasty Warriors etterfølges av Nobunaga's Ambition (10 millioner totalt), Samurai Warriors og Romance of the Three Kingdoms (8 millioner enheter hver), Nioh, Atelier og Ninja Gaiden, som heller ikke inkluderer Ninja Gaiden 2 Black, (7,5 millioner enheter hver), og Woo Long: Fallen Dynasty, som har solgt rundt 5 millioner enheter.

Hva synes du om disse tallene?