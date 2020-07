Koei Tecmo planlegger å utgi Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers i Vesten

Du ser på Annonser

I Koei Tecmos seneste finansrapport bekrefter firmaet en planlagt lansering av Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers i Vesten, så nå kan vi være rimelig sikre på at fansen utenfor Japan endelig vil kunne nyte spillet på både PlayStation 4 og Switch om ikke altfor lenge. Ifølge Persona Central vil spillet slippes både fysisk og digitalt, men vi vet ingenting om når spillet vil lanseres utenfor Japan enda.

P5S bygger videre på hendelsene i Persona 5 (mer spesifikt Persona 5 Royal), men med gameplay i stil med Dynasty Warriors-spillene. I Japan har spillet allerede passert 480,000 spillere, og vi krysser fingrene for at spillet blir minst like godt mottatt i Vesten. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers har vært tilgjengelig i Japan siden februar.