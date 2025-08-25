Koei Tecmo rapporterer at Hyrule Warriors: Age of Imprisonment vil bli vist for første gang på Tokyo Game Show 2025

HQ

Tidligere i morges rapporterte vi om ryktet om at det ville komme en ny Nintendo Direct i september, med noen kilder som pekte på den 12. spesielt. Nå ser disse ryktene ut til å bli forsterket av den nylige kunngjøringen fra Koei Tecmo, som har avduket listen over spill hvis demoer vil være tilgjengelige for deltakere på Tokyo Game Show 2025.

Det japanske videospillshowet vil bli avholdt i Chiba fra 25. til 28. september, og Koei Tecmo vil tilby prøveversjoner av Nioh 3 (antagelig en annen demo enn den offentlige de ga ut for noen måneder siden), Ninja Gaiden 4 og Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Dette blir første gang både deltakere og presse får tilgang til Nintendo-seriens musou.

Med et slikt arrangement ville det være fornuftig å også ha en ny trailer for spillet og informasjon om en utgivelsesdato som per i dag fortsatt er ukjent, selv om den fortsatt er satt til 2025. En Nintendo Direct før TGS høres ut som et plausibelt alternativ nå, gjør det ikke?

Ser du frem til Hyrule Warriors: Age of Imprisonment?