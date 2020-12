Koei Tecmo registrerer nytt Ninja Gaiden-varemerke

Du ser på Annonser

Først og fremst betyr ikke dette at Koei Tecmo jobber på et nytt Ninja Gaiden, men vi våger å påstå at sjansene for at de kanskje vil gjøre det har økt. Gematsu noterte nemlig i helgen at Koei Tecmo registrerte et nytt varemerke for Ninja Gaiden den 3. desember.

Det seneste spillet i serien var Yaiba: Ninja Gaiden Z fra 2014, som ikke akkurat er et spesielt bra spill, og det seneste nummererte var det middelmådige Ninja Gaiden 3: Razor's Edge fra 2013. Denne serien har ligget i dvale mens utvikleren Team Ninja i stedet har jobbet på Nioh samt noen Musou-installasjoner.

Det er verdt å minnes at det første Ninja Gaiden, skapt av Tomonobu Itagaki, ofte anses som et av tidenes beste spill. Om Koei Tecmo klarer å gjenskape noe av den magien er det fortsatt håp for Ninja Gaiden, men mest sannsynlig handler dette varemerket om den tidligere omtalte samlingen av serien til Switch.