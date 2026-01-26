Koei Tecmo-resultater: Switch 2s Hyrule Warriors selger allerede en million, 2025s Ninja Gaiden-spill er fortsatt et mysterium

HQ

Forsinkelsen av Dynasty Warriors 3s remaster var bare en bit av de forskjellige nyhetene som kom fra utgivelsen av Koei Tecmos siste økonomiske resultater.

Ved å ta en titt på ytelsen til allerede utgitte spill, kan vi se at for eksempel Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, som ble lansert 6. november eksklusivt for Nintendo Switch 2, allerede har overgått en million solgte eksemplarer, noe som er betydelig med tanke på både tiden på markedet og enkeltformataspektet.

Andre steder ga utgiveren ut opptil tre Ninja Gaiden-titler i fjor, i det som ble ansett som en stor retur av franchisen. Imidlertid har enten den siste rapporten ikke blitt oppdatert ordentlig, eller så har salget av TeamNinjas Ninja Gaiden 2 Black remaster, The Game Kitchens Ninja Gaiden Ragebound retro-innsats og PlatinumGames 'Ninja Gaiden 4 nye mainline-bidrag vært ekstremt lavt, ettersom det offisielle arket fortsatt anslår "over 7.5 millioner enheter", samme ballpark som ble gitt for et år siden for hele seriens salg.

Fra de samme offisielle dataene kan vi trekke ut at Three Kingoms-baserte musou Dynasty Warriors fortsatt er utgiverens største IP med 24 millioner eksemplarer, etterfulgt av Nobunaga's Ambition (11 millioner), Romance of the Three Kingdoms (9.5M), Samurai Warriors (8.5M), Nioh (8M, også av Team Ninja) og Atelier (8M).

Rapporten knytter dessuten selskapets ulike team eller "merkevarer" til deres respektive prosjekter under utvikling eller nylig utgitte prosjekter, og minner fansen på at musou-ekspertene ω-Force faktisk står bak det kommende Pokémon Pokopia, at Kou Shibusawa fortsatt er deres hesteveddeløpssimuleringsteam, eller at Gust og Midas betyr henholdsvis Atelier og Nobunaga.