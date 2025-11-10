Koenigsegg har nå bygget og solgt 100 Jeskos

HQ

Den svenske hyperbilprodusenten Koenigsegg har kunngjort via sosiale medier at de har ferdigstilt og sendt 100 Jeskos til 3 millioner dollar per stykk, til 100 heldige nye bileiere. Dette betyr også at de har 25 igjen å bygge før det selvfølgelig er tid for spesialversjoner. Jesko innehar noen viktige rekorder akkurat nå, blant annet som den raskeste bilen i verden fra 0-400-0 km/t og som den raskeste serieproduserte gatebilen gjennom tidene rundt den legendariske Laguna Seca Weathertech Raceway.

"100. Jesko av linjen - 25 igjen! Takk til alle Koenigsegg-ansatte for all innsats og godt teamarbeid. Fremover og oppover!"