Koenigsegg har nå bygget og solgt 100 Jeskos
Bare 25 biler igjen for den svenske hyperbilprodusenten.
Den svenske hyperbilprodusenten Koenigsegg har kunngjort via sosiale medier at de har ferdigstilt og sendt 100 Jeskos til 3 millioner dollar per stykk, til 100 heldige nye bileiere. Dette betyr også at de har 25 igjen å bygge før det selvfølgelig er tid for spesialversjoner. Jesko innehar noen viktige rekorder akkurat nå, blant annet som den raskeste bilen i verden fra 0-400-0 km/t og som den raskeste serieproduserte gatebilen gjennom tidene rundt den legendariske Laguna Seca Weathertech Raceway.
"100. Jesko av linjen - 25 igjen! Takk til alle Koenigsegg-ansatte for all innsats og godt teamarbeid. Fremover og oppover!"