Koenigsegg har to nye hyperbiler på vei

Den svenske hyperbilbyggeren Koenigsegg har nettopp sluppet den imponerende spesialversjonen av Jesko, oppkalt etter Christian von Koenigseggs fars gamle veddeløpshest, og slo noen tøffe runderekorder med den, rett fra start. Livet etter Koenigsegg Jesko Sadair's Spear kommer ikke til å inneholde én ny hyperbil, men to, sier konsernsjefen i et intervju med Carbuzz. Det skal visstnok komme en spesialisert Jesko-modell til som Spear, og så skal det komme en helt ny modell basert på en ny plattform, som det ser ut til.

Christian Von Koenigsegg:

"Så vi har et annet kult homage-prosjekt vi holder på med, som vi kommer til å presentere neste år. Og etter det har vi en ny plattform, en midtmotorbil som kommer ut... sannsynligvis mot slutten av neste år."

Det har vært rykter i forkant av Jesko om at Koenigsegg tar sikte på å lage en billigere produksjonsmodell for å konkurrere med 911 GT3, McLaren 720S og den nye Lamborghini Temerario. Kanskje den andre modellen i denne kunngjøringen er den spesifikke bilen? Det vil tiden vise.