Koenigsegg presenterer sin nyeste megabil, Sadair's Spear

I helgen, på Goodwood Festival of Speed i Storbritannia, fikk vi se mange fantastiske biler bli avduket og kjøre opp den berømte bakkeløpet. Et eksempel på dette var en helt ny modell fra megabilskaperen Koenigsegg, som avslørte det neste trinnet opp fra den uhyre kraftige Jesko.

Bilen er kjent som Sadair's Spear, og har fått navnet sitt fordi den er oppkalt etter den siste hesten som grunnleggeren av selskapets jockeyfar noensinne red i et løp. Jepp, faren til grunnleggeren Christian von Koenigsegg, kjent som Jesko von Koenigsegg, red sitt siste løp på en hest som heter Sadair's Spear, derav navnekonvensjonen til dette neste kjøretøyet, som hevder å ha 100% fokus på banens ytelse.

Selve bilen er et 5,0-liters V8-monster med to turbo-motorer som yter hele 1625 hk på topp. Det er rundt 25 hk mer enn Jesko oppnådde, og det er nok til å levere en bil som kan komme opp i turtall til 8500 o/min på så lite som 0,2 sekunder, og som, takket være at den er rundt 35 kg lettere enn Jesko, kan komme rundt Sveriges Gotland Ring over ett sekund raskere enn forgjengeren.

Når det gjelder andre ytelser, har den en toppfart på 360 km/t, og den vil koste alle interesserte kjøpere hele 3,3 millioner pund hvis du bestemmer deg for å sikre deg en. Hvis du vil se bilen i aksjon, kan du klikke her for å se den erobre Goodwood hillclimb på lynraske 47,14 sekunder, nok til å være en av de syv raskeste bilene i alle kategorier i løpet av hele helgen.

