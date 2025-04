HQ

Dataspill er designet for å være en form for underholdning, men de kan også fortelle emosjonelle og fortryllende historier. Folkene i Studio Tolima har forsøkt å utforske dette i sitt nyeste indieeventyr, Koira, en kort og kunstnerisk historie som følger en skogsånd som kommer over en bortkommen valp og blir den elskelige og rene skapningens vokterskikkelse, og leder den i sikkerhet gjennom en verden som er rammet av menneskeskapte grusomheter. Det er en fortelling som utforsker miljøpåvirkning og menneskets grusomhet, og alt sammen gjennom håndtegnet kunst og en veldig enkel spillstruktur.

Ser vi på fortellingen til å begynne med, gjør Studio Tolima en fantastisk jobb med å fremkalle følelser fra spilleren med denne historien. Det er litt Disney eller Pixar i naturen, med begrenset kompleksitet, men et godt grep om de viktigste trådene som trekker i hjertestrengene våre. DreamWorks' The Wild Robot er sannsynligvis et av de bedre eksemplene på denne historien i nyere tid, der en uvanlig hovedperson er mentor for og beskytter en hjelpeløs skapning, og til slutt knytter et sterkt bånd underveis, et bånd som settes på prøve når noen av hovedpersonens dyptliggende tendenser kommer til syne, noe som fører karakteren ut på en reise for å forandre og forbedre seg selv. Igjen, det er ikke noe kreativt nybrottsarbeid, men ideen fungerer, og det på en effektiv måte.

Når det gjelder gameplayet, synes jeg dette er mer ujevnt. Koira er ikke et spill med mye mekanisk dybde, faktisk dreier en stor del av det seg ganske enkelt om å bevege seg gjennom fargerike landskap og samhandle med valgfrie statister. Tenk Abzu, The Cub, eller til og med Planet of Lana, tre andre spill som har en tendens til å bytte mekanisk kompleksitet mot miljømessig og kunstnerisk teft. Det finnes øyeblikk som legger til en liten mengde gåteløsning til ligningen, vanligvis rundt interaksjon med verden på veldig små og grunnleggende måter for å generere musikalske toner som kan brukes til å resonere med ånde-statuer, men disse gåtene er generelt veldig greie, og du suser ofte gjennom dem uten en tanke.

Det andre området som Studio Tolima utvider spillelementet på, er gjennom stealth. Noen ganger må du gjemme deg i busker for å unngå mennesker og vakthunder, og kanskje til og med distrahere dem ved å kaste en pinne på en vindklokke, alt for å komme videre. Selv om disse øyeblikkene i bunn og grunn fungerer, skal det sies at Koira har biter av øyeblikkelig mislykket stealth, og disse øyeblikkene er uten tvil noen av spillets svakeste perioder.

Spillets gameplay og mekaniske dybde føles som et middel for å nå målet i dette prosjektet, en måte å heve historien og narrativet litt på for å holde fansen på tå hev. Det er ikke den mest minneverdige delen av opplevelsen på noen måte, og ofte ønsker jeg meg mer i denne avdelingen, da de valgfrie sjansene til å bygge en snømann eller leke gjemsel med valpen ærlig talt ikke helt holder mål.

Men her er tingen: Det begrensede gameplayet fungerer sammen med den dialogløse (og til og med tekstløse) historien for å skape en emosjonell og lett opplevelse som du ønsker å fortsette å jobbe med. Tempoet er høyt, og akkurat idet du blir for komfortabel og begynner å føle deg trygg og lykkelig, slår terroren eller tragedien til for å riste om på ting. Det går fra å være nesten meditativt og beroligende til å være skremmende og hjertebankende, og denne balansen fungerer godt i spillets favør og fører til en minneverdig og tett tre timers opplevelse.

Ellers er det andre sterke elementet som Koira har på sin side, den audiovisuelle retningen, ettersom eventyret er fantastisk, levende og kjærlig animert. Den håndtegnede estetikken fungerer i spillets favør, og lydsporet og lydforviklingene bidrar til å forsterke følelsene på en passende måte.

Når alt kommer til alt, oppnår Koira akkurat det det har satt seg fore. Studio Tolima har skapt en emosjonelt kompleks og minneverdig historie som skiller seg ut med sin narrative og audiovisuelle retning. Det mangler litt på spillmekanikken, som enten føles overbrukt eller rett og slett ikke tiltrekker seg spilleren, men ellers gjør Koira nok til å etterlate et varig inntrykk, til å være en kort historie på to til fire timer.