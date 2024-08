Koira Forhåndsvisning: Et følelsesladet og sjarmerende eventyr

HQ

Det er ingen tvil om at stemmelyd eller dialog kan gjøre mye for narrativet og den oppslukende historiefortellingen i videospill, men det er slett ikke avgjørende. Spill kan fortelle emosjonelle og virkningsfulle historier uten å si et ord, og det er noe vi får et nytt eksempel på i 2025 med Studio Tolimas Koira.

Dette indieprosjektet er et eventyrspill om en sprite som får i oppgave å redde og returnere en valp som har gått seg vill i en eldgammel og farlig skog. Det er en hjertevarmende fortelling om å knytte bånd til denne lille hunden, beskytte den mot farer som jegere og deres ondskapsfulle hunder, og sørge for at den får god mat og er lykkelig, slik at den kan bruke sin fantastiske evne til å lyse opp skogens mørke, som Rudoplh the Red-Nosed Reindeer, på en god måte.

HQ

Jeg har hatt sjansen til å få en kort smakebit av Koira i form av en kort demo som snart vil bli allment tilgjengelig. Demoen varte i rundt 25 minutter, og introduserte meg for verdenen, kjernen og de grunnleggende spillmekanikkene, samt noen av farene hovedpersonen og valpen må unnslippe og unngå på sin reise. Det er en hjerteskjærende og ødeleggende historie, med så mye karakter og sjarm at selv om hver interaksjon bare skjer gjennom mindre animasjoner, begynner du å få kontakt med den ledende duoen og utvikler et ekte bånd og tilknytning til valpen også.

Dette er en annonse:

Selv om fortellingen helt klart er et område der Koira vil utmerke seg, tror jeg det er i den generelle opplevelsen og presentasjonen at dette spillet trives best. Studio Tolima har skapt en slående og virkelig nydelig verden som spenner over flere forskjellige biomer og miljøer. Fra tette og hjemsøkende skoger, til åpne og rene snødekte åkrer, til rike og fargerike frukthager, du vil vandre gjennom denne verdenen og bli blåst bort av stedene og utsikten du besøker. Lydsporet bidrar også til denne stemningen med en passende og stemningsfull tone som virkelig bygger opp under viktigheten og intensiteten i eventyret.

Men dette er helt bevisst, for Koira er først og fremst ment å være en fryd for øyne og ører. Det er ikke mye mekanisk dybde her, og det mest utfordrende Koira er når du må utforske omgivelsene og samhandle med skapninger og gjenstander for å lære deg deres korresponderende musikalske toner, slik at du kan få dem til å resonere og harmonere med totemer eller døende trær for å gjenopplive dem. Legg til muligheten til å leke med valpen ved å plukke opp og kaste pinner, finne epler å mate den med eller bygge en snømann. Koira er ikke ment å være en mekanisk dyp og kompleks opplevelse.

Dette er en annonse:

Jeg tror imidlertid dette vil være bra for spillet som helhet. Fra det jeg har sett i den korte demoen, har Koira en enorm mengde sjarm og emosjonell dybde, og øyeblikkene der valpen blir sporet av jegere og hunder og du ikke kan gjøre noe for å beskytte den, vil sette deg på kanten av setet ditt, mens de mer milde og søtere øyeblikkene vil etterlate et smil klistret over ansiktet ditt. Vi må se om Studio Tolima kan fortsette å gi øyeblikk som genererer disse følelsene gjennom hele opplevelsen, men hvis denne demoen er noe å gå etter, er Koira satt til å være et veldig lovende indieeventyr når det gjør sin fulle ankomst neste år.