Kojima lager Metal Gear-aktig spill med PlayStation

Kojima Productions har virkelig vært travle etter at de forlot Konami. Etter lanseringen av Death Stranding har de gitt oss Death Stranding Director's Cut, samtidig som de jobber med OD, en Death Stranding-film og et par andre hemmelige ting. Nå kan du slenge på en annen etterlengtet ting på sistnevnte.

HQ

Hermen Hulst avsluttet nemlig kveldens State of Play med å la Hideo Kojima avsløre at han lager et nytt såkalt "action espionage"-spill i skikkelig Metal Gear Solid-stil sammen med PlayStation Studios. Dette skal være en helt ny IP, altså et flunkende nytt univers, som han åpenbart ønsker å lage mer enn spill av. I kjent stil sier Kojima at dette blir en slags blanding av spill og film hvor flere av de talentfulle utviklerne, filmskaperne og skuespillerne han kjenner vil hjelpe til.

Vi må nok vente lenge på mer informasjon enn det, for det sies at prosjektet som går under kodenavnet Physint ikke går inn i full produksjon før Death Stranding 2: On the Beach er ferdig.