Kojima Productions feirer 10 år med jubileumsarrangementet "Beyond the Strand"

HQ

Det er vanskelig å tro, men det har allerede gått ti år siden Kojima Productions ble grunnlagt. Den eksentriske skaperen og teamet hans planlegger naturligvis å feire dette på storslått vis den 23. september - bare to dager før Tokyo Game Show åpner dørene. Et eksklusivt arrangement vil bli avholdt på Roppongi Hills, og billettene vil snart bli lagt ut for salg til publikum.

Studioet lover gjesteopptredener og eksklusiv innsikt i fremtidige prosjekter. Selv om du ikke kan delta personlig, vil det være muligheter for å bli med digitalt via livestream. Siden det høyprofilerte bruddet med Konami og partnerskapet med Sony har Kojima Productions etablert seg som et av de mest prestisjefylte utviklingshusene i spillverdenen.

Kojima selv har nylig snakket åpent om aldring og sykdom. Etter at han fylte 60 år, avslørte han alvorlige helseproblemer som tvang ham til å reflektere over tiden han har igjen. Han avslørte til og med at han har etterlatt seg et testamente med spillkonsepter som skal brukes hvis noe skulle skje med ham.

Arrangementet har fått den passende tittelen Beyond the Strand, og vil ikke bare feire et tiår med kreativ uavhengighet, men også se mot fremtiden. Det er mye å glede seg til, fra OD til Physint og videre.