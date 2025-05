Kojima Productions: "Forskjellen mellom PS4 og PS5 er ikke så stor"

HQ

Det virker veldig sannsynlig at vi har passert halvveis i denne konsollgenerasjonen, og ifølge dokumentene som ble lekket fra Microsoft under Activision Blizzard-forhandlingene forventet de at ny maskinvare ville bli utgitt i 2028.

Likevel hevder mange at denne generasjonen av Playstation 5 og Xbox Series X knapt har startet ennå, med flere store spill som fortsatt er designet for å kjøre på Playstation 4 og Xbox One. Men kanskje er det rett og slett slik at ytelsesgapet ikke var så stort denne generasjonen?

Det ser i hvert fall ut til å være Kojima Productions' tekniske sjef Akio Sakamotos syn på saken. I et intervju i den nyeste utgaven av Edge Magazine (via GamesRadar) forklarer han at det ikke er stor forskjell mellom PlayStation 4 og PlayStation 5 :

"Den mest åpenbare forbedringen fra et teknologisk synspunkt er reduksjonen i lastetider, men for å være ærlig er forskjellen mellom de to maskinvaresystemene ikke så stor. Det handler mer om at det på PS5 finnes mer effektive måter å nå lignende mål på."

Det er høyst usikkert om vi noen gang vil se det samme store spranget som da vi gikk fra Super Nintendo til PlayStation eller fra PlayStation til Dreamcast. Sarah Bond, Xbox' toppsjef, hevdet i fjor at de skulle "levere det største tekniske spranget du noensinne har sett i en maskinvaregenerasjon", men nå er det på tide å sette handling bak ordene - for ytelse i toppklasse kommer aldri gratis.

Hva synes du om Akio Sakamotos meninger?