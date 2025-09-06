Kojima Productions har noe på lur til Tokyo Game Show

HQ

Det er faktisk mindre enn tre uker igjen til Tokyo Game Show, der det som vanlig vil bli vist frem tonnevis av spill mellom 25.-28. september. De fleste store utgivere og utallige utviklere har bekreftet sin deltakelse, og nå ser det ut til at en relativt ny gigant antyder at de har noe på gang.

Hideo Kojima la selv ut meldingen nedenfor på Bluesky, uten noen som helst kontekst. Det kan rimeligvis ikke bety stort annet enn at Kojima Productions vil være der i en eller annen grad, men vi vet ikke hva de vil vise. Det kan være at Death Stranding vil bli utgitt på flere plattformer (Switch 2 og Xbox er åpenbare kandidater), men vi krysser fingrene for at vi endelig får se det kommende skrekkspillet OD, som utvikles i samarbeid med Xbox Game Studios.

Det kan selvfølgelig også være noe helt annet. Hva tror og håper du vi får se?