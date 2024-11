Kojima Productions overtar Death Stranding mens det når over 19 millioner spillere

HQ

Tidligere i dag kunngjorde Hideo Kojima den gode nyheten om at Death Stranding Director's Cut endelig har blitt utgitt for Xbox, et tegn på at den opprinnelige tittelen hadde en fem år lang eksklusivitetsperiode.

I forbindelse med femårsjubileet hadde Hideo Kojima også flere nyheter å dele om sin elskede tittel, blant annet avsløringen (via Denfaminco Gamer) om at spillet nå har nådd over 19 millioner spillere. Et imponerende resultat som viser hvilken gigant serien har blitt, selv om det ikke bør forveksles med solgte eksemplarer, da det blant annet har vært inkludert i PC Game Pass, PS Plus og vært tilgjengelig gratis på Epic Games Store.

Samtidig meldes det nå (via Automaton) at Kojima Productions vil overta rettighetene til Death Stranding -serien, som hittil har hatt Sony som utgiver. Vi antar at dette vil skje en gang etter utgivelsen av Death Stranding 2: On the Beach, men ingen andre detaljer er sluppet ut om saken.

Dermed kan vi forvente at fremtiden for denne spillserien blir multiformat - selv om vi ikke vet hvor lenge eksklusiviteten for Death Stranding 2: On the Beach vil vare.