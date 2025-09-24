Kojima Productions samarbeider med Shimizu Seizaburo Shoten om en sake-serie

HQ

Som en del av den nylige 10-årsjubileumsfeiringen for Kojima Productions, avslørte den berømte japanske utvikleren ledet av Hideo Kojima et nytt samarbeid og partnerskap med sakeprodusenten Shimizu Seizaburo Shoten.

Samarbeidet innebærer at de to går sammen om å lage en sake-serie basert på flaggskipkolleksjonen Shimizu Seizaburo Shoten, kjent som Zaku. Foreløpig er to alternativer avslørt, som begge faller inn under Zaku Ludens -navnet.

Den første varianten heter Zaku Ludens Junmai Ginjo, og i beskrivelsen av sakeen står det at den "har en frisk aroma som minner om grønne epler og en frisk syrlighet". Den er laget av ris og riskoji, har en alkoholprosent på 15 %, kommer i 750 ml-flasker som er gravert med Kojima Productions' logo ved hjelp av Ise katagami-teknikken fra Muromachi-perioden, og hver flaske koster 4 400 yen.

Det andre alternativet er kjent som Zaku Ludens Hideo Kojima Signature Junmai Daiginjo, og denne beskrives som "omhyggelig laget med kun Mie Prefecture-dyrket Yamada Nishiki-ris polert til 35 %. I det øyeblikket du fornemmer en smak ulik alle andre, etterlater den deg med en behagelig ettersmak." Flasken har kunstverk som er designet i samarbeid med Kojima Productions' art director Yoji Shinkawa og har et sumi-ink-inspirert design, den har også et volum på 750 ml, er laget av ris og ris koji, har en alkoholprosent på 15 % og en prislapp som er mye høyere på 22 000 yen.

Du kan kjøpe hver flaske fra og med i dag.

