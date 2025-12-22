Kojima: "Uten Super Mario hadde jeg sannsynligvis ikke vært i denne bransjen"

HQ

Når det gjelder japanske spillutviklere, er det nok ingen, ikke engang Shigeru Miyamoto, som er like kjent som Hideo Kojima - hvis spillstudio til og med bærer hans navn (Kojima Productions). Men Miyamoto har likevel vært utrolig viktig for Kojima, og uten ham er det slett ikke sikkert at vi noen gang hadde kunnet glede oss over spill som Metal Gear eller Death Stranding.

I et intervju med japanske Wired (via GamesRadar) forteller han at det var Super Mario Bros som fikk ham til å velge en karriere som spillutvikler.

"[Jeg] spilte det i ett år. Jeg var universitetsstudent. Jeg skulket skolen for å spille hjemme. Uten Super Mario hadde jeg sannsynligvis ikke vært i denne bransjen. Men jeg kan egentlig ikke spille det nå. Det er et sidescrollende actionspill. Mario går bare fra venstre til høyre. Han bare hopper.

Det føltes som et eventyr. Da jeg så det, selv om det var pikselkunst uten historie, følte jeg at dette mediet en dag ville overgå film. Den overbevisningen førte meg til spillindustrien."

Her i redaksjonen mener vi - i motsetning til Kojima - at Marios første eventyr fortsatt holder mål, selv etter alle disse årene. Men denne anekdoten er bare én av mange som viser hvor utrolig viktig Super Mario Bros faktisk var og er.