Kollega anklager Jason Momoa for dårlig oppførsel under Minecraft-filminnspillingen

Premieren på A Minecraft Movie nærmer seg, og filmen ruller ut på kino 4. april neste år. Jason Momoa spiller en av hovedrollene, Garrett "The Garbage Man" Garrison, og sammen med Sebastian Hansen, Emma Myers og Danielle Brooks vil de møte mesterbyggeren Steve, spilt av Jack Black, inne i Minecraft-verdenen.

Rachell Marie Hofstetter, bedre kjent som YouTuber/streamer Valkyrae, har en liten cameo i filmen, og hun hevder at Momoa oppførte seg dårlig og kjeftet på filmteamet. Hun avslørte dette i en JasonTheWeen Live YouTube-video da hun ble spurt om "hennes verste kjendisopplevelse".

Minecraft-filmen, jeg har en cameo. Jeg må si Jason Momoa. Jeg så ham mishandle noen av mannskapet, og det var ganske skuffende. Det var etter en veldig intens og emosjonell scene, og kanskje han fortsatt var i rollen, jeg vet ikke. Jeg ble bare overrasket over hvordan han behandlet noen av mannskapet.

Han var bare veldig sint på dem for at de ikke gjorde noe riktig med å sette opp scenen og sånt. Han var bare sint, veldig sint, og kjeftet. Jeg tenkte at dette ikke er et godt arbeidsmiljø, jeg ville ikke likt å jobbe under slike forhold.

Dette er ikke første gang det har versert rykter om at Momoa har bidratt til dårlig stemning. Under innspillingen av Aquaman and The Lost Kingdom skal han ha vært full og konstant kjeftet på Amber Heard, eksen til Johnny Depp, som han ville ha sparket.

Så, flere dårlige nyheter for Minecraft-filmen. Den siste traileren gjorde oss ikke akkurat supergira på å se filmen, og det hadde vært nyttig med litt bedre publisitet enn dette. Har du fortsatt lyst til å se filmen?