Handmancers utsettes på grunn av Slay the Spire 2

I forrige uke kunngjorde Slay the Spire 2 ikke bare at det ville bringe firespiller-samarbeid til sin vinnende roguelike kortstokkbyggingsformel, men at det også ville lanseres i Early Access neste uke, den 5. mars. Det er flott for alle som gleder seg til spillet, men minst én utvikler er i ferd med å komme seg ut av veien for dette damptoget som beveger seg gjennom utgivelseskalenderen.

Handmancers, et roguelike fra utvikleren 58BLADES, avslørte at det ville bli utgitt 9. mars. Denne avsløringen kom en dag før utgivelsesdatoen for Slay the Spire 2 ble offentliggjort. Nå går utvikleren noe tilbake, vel vitende om at det ville skade lanseringssalget av spillet å gi det ut samtidig med Slay the Spire 2.

"Dere kommer til å spille det, vi kommer til å spille det, alle kommer til å spille det. Vi er store fans og gleder oss vanvittig mye. Men å lansere en kortstokkbygger samme uke som Slay the Spire 2? Ja ... vi ville bli helt knust," skrev 58BLADES i et innlegg på sosiale medier.

Planene har endret seg til å nå slippe Handmancers en gang i nær fremtid, men dette gjør det mulig for utvikleren å fortsette å jobbe med ting som balansering, polering og flere funksjoner som kan hjelpe det til å skinne når det kommer ut.