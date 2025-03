Kollisjon i Nordsjøen skaper miljøfrykt

HQ

Brannene fortsetter å rase etter en dramatisk kollisjon mellom Stena Immaculate, et tankskip som fraktet jetdrivstoff for det amerikanske forsvaret, og det portugisiskflaggede lasteskipet Solong (via Reuters).

Kollisjonen, som skjedde utenfor den nordøstlige kysten av England, førte til at flydrivstoff ble sluppet ut i Nordsjøen og utløste en voldsom brann som fortsatt brenner flere timer senere. Solong fraktet giftig natriumcyanid, et farlig kjemikalie, noe som bidro til å øke spenningen.

Mannskapene ble reddet, men én person er fortsatt savnet. Myndighetene overvåker situasjonen nøye med en rekke inneslutningstiltak, men det er fortsatt uklart hvor mye av den farlige lasten som har kommet ut i vannet.

Regionen, som er kjent for sitt rike marine liv og økosystem, er truet etter hvert som hendelsen utspiller seg, og bekymringen for de potensielle skadene vokser. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.