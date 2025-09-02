Kom i julestemning med en Lego AT-AT Walker i pepperkaker

HQ

Jepp, det er fortsatt en god stund til høytiden, og mange av oss nyter fortsatt sommerens siste hurra før vi kommer inn i den skumle ånden og deretter ser mot et mer festlig juletema. Men Lego venter ikke, og klossebyggefirmaet har nå avduket et nytt sett som vil være perfekt for alle Chrimbo-konstruktører.

Den ikoniske AT-AT Walker fra Star Wars blir utgitt på nytt, men i et spesielt og unikt format som bytter ut det grå panserpanelet med pepperkaker. Dette settet forvandler det berømte kjøretøyet til et nydelig pepperkakebygg, utstyrt med sukkerrørskanoner, glasur på føttene, dekorative sløyfer, lyskjeder og til og med aksenter av tyggegummi.

Haken er at settet fortsatt er veldig mye Lego, så vi vil på det sterkeste fraråde å prøve å spise denne bygningen, selv om den medfølgende pepperkake Darth Vader - utstyrt med en candy cane i stedet for en lyssabel - ser veldig appetittvekkende ut ...

Når det gjelder når settet vil debutere, er det planlagt å lanseres 1. oktober, og det vil selges for £ 54.99 / € 59.99, med totalt 697 stykker som utgjør settet.

Dette er en annonse: