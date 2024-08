Kom i kampform denne julen med Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Ønsker du å komme i kampform før ferien? I så fall har Nintendo et flott prosjekt som uten tvil vil hjelpe deg på vei. Fitness Boxing -serien utvides med en tredje del som skal debutere før året er omme.

Det er kjent som Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer og vil bygge videre på formatet i serien med mer avansert mekanikk, en ny sporliste og bredere systemer for tilpasning av trenere.

Mer spesifikt har vi blitt fortalt at det vil være seks stemmestyrte trenere som kan tilpasses med antrekk og frisyrer, og at disse vil bli forsterket med 30 instrumentale sanger. Når det gjelder spillingen, er en enkelt Quick Workout nå tilgjengelig, og du kan legge til Mitt Drills til dette også, og noen Sit Fit Boxing å starte for de som ønsker å svette opp uten å forlate setet.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer er satt til å komme på Nintendo Switch 5. desember, og du kan se kunngjøringstraileren nedenfor.