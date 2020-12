Kom og se kampene i Rebirth Island Rumble!

Du ser på Annonser

Den 18. desember klokken 17:00 til 20:00 feirer vi lanseringen av Season One med en Rebirth Island-turnering, og du kan sjekke ut denne turneringen på vår liveside. Sverige representeres av lag ledet av Michi, Dopest og Tejbz, mens Norge representeres av ThomasPaste, Amalie Snøløs og Sunni. Fra Danmark kommer Jaxstyle, og Finland har sendt inn AndyPyro og LaeppaStream.

I løpet av livestreamen vil vi plukke ut den mest bemerkelsesverdige kommentaren, om det så er den morsomste, mest mest inngående triviaen eller bare den mest passende kommentaren for det som skjer på slagmarken - og belønne den med et Call of Duty: Black Ops Cold War A10-headset fra Astro Gaming.

Rebirth Island Rumble er altså en turnering med fokus på det nye Rebirth Island-kartet i Call of Duty: Warzone. Ni utvalgte streamere slåss om både pengepremier og et Astro Gaming Call of Duty: Black Ops Cold War edition A10-headset. Gamereactor kommer til å livestreme alt, og under livestreamen har også du muligheten til å vinne et headset.

Vi streamer fra klokken 17-20, så bli med oss når vi spiller på det lenge ventede kartet i Call of Duty: Warzone.

Season One bringer Call of Duty-historien rundt omkring gele verden fra Rebirth Island til The Pines-kjøpesenteret i New Jersey, der Stitch og hans følgere brygger opp biovåpen i store nok kvantiteter til å føre verden ett steg nærmere dommedag.