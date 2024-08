Kombiner din kjærlighet til eSport og Batman med G2 Esports x Batman-kolleksjonen

HQ

G2 Esports har nettopp kunngjort sitt samarbeid med Batman for superheltens 85-årsjubileum. Vi har sett mange feiringer for en av DCs beste helter, og nå kan du kombinere din kjærlighet til spill med din takknemlighet for Batman.

De fleste klærne i kolleksjonen har enkle, svarte design, med G2-logoen sammen med flaggermus-symbolet. Det er en t-skjorte, en tykk genser, en hettegenser og en kåpe, som du alle kan se på bildene nedenfor.

Du kan hente disse varene fra G2 Esports-butikken fra 2. september. Eller hvis du er til stede på League of Legends EMEA Championship (LEC) Summer Finals den 31. august, kan du ta tak i et element der.

Dette er en annonse: