Kombiner fabrikkbygging med en koselig livssimulering i Little Rocket Lab

I dagens forretningsverden blir det stadig mer populært med en koselig stemning i spillene våre. Little Rocket Lab prøver å overføre den koselige atmosfæren til et fabrikkbyggingsspill, der du skal prøve å bygge dingser, dingser og effektivisere teknologien din for å gjøre landsbyen din litt mer moderne.

I likhet med Stardew Valley har du karakterer du kan samhandle med i landsbyen, i tillegg til mange måter å oppgradere fabrikken din over tid. Du spiller som den håpefulle ingeniøren Morgan, som ønsker å bygge et rakettskip i utkanten av hjembyen sin.

Hvert område i den stille byen din byr på sine egne utfordringer, men med hjelp fra noen få venner og dine egne tekniske ferdigheter vil du klare det hele når Little Rocket Lab lanseres på PC, Switch og Game Pass i 2025.