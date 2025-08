Komiker Matt Rife kjøper ekte The Conjuring- og Annabelle-hus

HQ

Det har blitt avslørt at komikeren Matt Rife har kjøpt og overtatt eierskapet til det historiske gårdshuset som ligger på Rhode Island i USA, og som regnes som det virkelige The Conjuring og Annabelle huset.

Huset er kjent som et populært reisemål for paranormale fans, og Rife har kjøpt huset, inkludert den ekte Annabelle-dukken, med det formål å utvide turisttilbudet ved å gjøre huset tilgjengelig for overnatting og til og med tilby flere museumsturer.

Rife forteller om kjøpet på Instagram: "Jeg har offisielt kjøpt Ed og Lorraine Warrens hjem og okkulte museum, inkludert å være den juridiske vergen i minst de neste 5 årene, av hele den hjemsøkte samlingen, inkludert THE ANNABELLE DOLL, sammen med min gode venn @eltoncastee !!!

"Hvis du kjenner meg, vet du at jeg er besatt av det paranormale og alt som er hjemsøkt. Du vet kanskje også at The Conjuring-filmene er mine favorittskrekkfilmer gjennom tidene. Så jeg er utrolig beæret over å ha overtatt en av de mest fremtredende eiendommene i paranormal historie.

"Ed og Lorain Warren gjorde uten tvil demonologi og det paranormale til mainstream, og er selve hjertet i noen av de mest berømte hjemsøkte historiene gjennom tidene, The Conjuring House, Amityville Horror osv.

"Vi planlegger å åpne huset for overnatting og museumsturer, slik at du selv kan oppleve og lære om all den hjemsøkte historien som omgir dette fantastiske stedet."

I andre The Conjuring nyheter presenterte Warner Bros. nylig en ny trailer for det siste kapittelet i skrekkserien, med planlagt premiere i september.

