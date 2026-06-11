Komikeren Dejontay Wings blir en viral sensasjon etter arrestasjonen

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Den amerikanske komikeren Dejontay Wings har havnet i rampelyset etter at fengselsbildet hans ble viralt på nettet, etter at han ble arrestert mistenkt for å ha brutt seg inn på sin tidligere arbeidsplass.

Ifølge det lokale politiet skal Wings ha brutt seg inn i Take 5 Oil Change, hvor han tidligere jobbet, og stjålet 200 dollar fra en safe. Den mistenkte ble deretter arrestert etter å ha blitt oppdaget på overvåkningskameraer og identifisert av selskapets leder på grunnlag av Wings' karakteristiske gangart.

Wings skal ha bygget opp en stor følgerskare på Instagram og TikTok gjennom ulike humoristiske klipp, men står nå tiltalt for innbrudd og hærverk. Saken forventes å bli avgjort i retten, men kan til slutt falle i hans favør, nettopp på grunn av hvor mye bildet hans fra politistasjonen har blitt delt.