Komikeren Richard Lewis er død

HQ

Sent onsdag kom den tragiske nyheten om at Richard Lewis, 76 år gammel, har dødd i sitt hjem av et hjerteinfarkt. De fleste kjenner ham nok som Larry Davids venn fra Curb Your Enthusiasm, men han har en lang karriere bak seg med både stand-up, TV-serier og filmer (blant annet showet Anything but Love og Mel Brooks' briljante Robin Hood: Men in Tights).

Flere kolleger og store Hollywood-stjerner har allerede hyllet Lewis, og Larry David selv skrev dette i en uttalelse:

"Richard og jeg ble født med tre dagers mellomrom på samme sykehus, og det meste av livet har han vært som en bror for meg. Han hadde den sjeldne kombinasjonen av å være den morsomste personen og også den søteste. Men i dag fikk han meg til å hulke, og det kommer jeg aldri til å tilgi ham."

Richard Lewis skal etter sigende dukke opp i sesong 12 av Curb Your Enthusiasm som sendes nå på Max, der han spiller en noe forskrudd versjon av seg selv. Vi gleder oss til å le en siste gang med denne briljante komikeren, og takker for alt.

Takk til NBC