Kommende Amazon-arrangement antyder avsløring av nye Echo- og Kindle-gadgets

Vanligvis er det ikke så nødvendig å oppgradere dingser som en Kindle eller en Echo hjemmehub ofte, men hvis du har hatt en enhet en stund og er ute etter en utvikling, kan det være en idé å vente i noen uker.

Vi sier dette fordi Engadget rapporterer at et Amazon pressearrangement er planlagt senere denne måneden, nærmere bestemt 30. september kl. 15:00 BST/16:00 CEST for å være nøyaktig.

Det antas at dette arrangementet vil være stedet der vi møter den nyeste serien av Echo og Kindle dingser, med grunnen til denne forventningen er at Amazons teamleder for enheter og tjenester, Panos Panay, vil være på stedet.

Amazon Amazon har ennå ikke offisielt bekreftet hva vi kan forvente oss av dette arrangementet, men det kommer også kort tid før neste Prime Day -arrangement, som finner sted 7.-8. oktober og rundt seks uker før Black Friday/Cyber Monday, noe som betyr at du kanskje kan få en ny dings (eller en forrige generasjon) til en brøkdel av prisen ganske snart.

