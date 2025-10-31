Kommende arrangørbyer for Champions League-finalen: München i 2028, London eller Barcelona i 2029... New York i 2030?

HQ

UEFA offentliggjorde fredag de første kandidatene til å arrangere de kommende Champions League-finalene for menn. Og det ser ut til at 2028 går til München (som også var vertskap for finalen i 2025, som ble vunnet av PSG, og finalen i 2012, som ble vunnet av Chelsea mot Bayern), ettersom det var den eneste søkeren som leverte inn sitt bud i tide før fristen gikk ut 22. oktober.

Allianz Arena, hjemmebanen til Bayern München, med plass til 70 000 tilskuere, vil være den valgte byen for finalen. Selv om det ikke blir offisielt bekreftet før i september 2026, var det ingen andre kandidater.

UEFA kunngjorde også at to budgivere har søkt om finalen i 2029: Wembley Stadium i London og Camp Nou i Barcelona. Wembley, som er offisiell stadion for det engelske landslaget, var vertskap for finalene i 2024, 2013 og 2011. Camp Nou, som for tiden gjennomgår en omfattende renovering som ikke forventes å være ferdig før 2027, var vertskap for finalene i 1989 og 1999.

Begge er for tiden de største stadionene i Europa målt i kapasitet: Wembley har 90 000 sitteplasser, og Camp Nou vil ha 105 000 sitteplasser når den er ferdigstilt.

Husk at denne sesongens finale vil bli avholdt på Puskas Arena i Budapest, mens finalen i 2027 vil finne sted på Atlético de Madrids stadion. UEFA har også utsatt en avgjørelse på spekulasjonene om at New York skal være vertskap for en Champions League-finale: Det vil ikke skje før tidligst i 2030.