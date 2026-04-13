Kommende kamper for Manchester City og Arsenal i Premier League og andre turneringer

Sluttspurten i Premier League har blitt virkelig spennende, da Arsenal og Manchester City kjemper om tittelen. Arsenal leder fortsatt, men et formfall har gjort at Manchester City har kommet mye nærmere, og nå er City avhengig av seg selv for å vinne ligaen, med en avgjørende direktekamp søndag 19. april.

Hvis Manchester City slår Arsenal på hjemmebane neste søndag, og begge lagene vinner de resterende kampene, vil de ha samme poengsum ved sesongslutt, og tittelen vil da avgjøres på målforskjell.



Arsenal: 70 poeng etter 32 kamper, 38 målforskjell

Manchester City: 64 poeng etter 31 kamper, 35 GD

Manchester United 55 poeng etter 31 kamper, 13 GD

Aston Villa: 55 poeng etter 32 kamper, 5 GD

Liverpool: 52 poeng etter 32 kamper, 10 GD

Chelsea: 48 poeng etter 32 kamper, 12 GD



Arsenal leder seks poeng foran Manchester City, men Manchester City har en kamp i hånden mot Crystal Palace som fortsatt ikke har noen dato, og den kan finne sted i slutten av mai, avhengig av om Manchester City spiller FA-cupfinale 16. mai og hvor lenge Crystal Palace når opp i Conference League.

Kommende Arsenal-kamper i Premier League

Arsenal har seks Premier League-kamper igjen å spille, med 18 poeng å spille om. De har også en Champions League-duell mot Sporting 15. april. Hvis de vinner, spiller de semifinale 28.-29. april og 5.-6. mai, og hvis de vinner, finale 30. mai.



Manchester City (borte) - 19. april



Newcastle (hjemme) - 25. april



Fulham (hjemme) - 2. mai



West Ham (borte) - 10. mai



Burnley (hjemme) - 17. mai



Crystal Palace (borte) - 24. mai



Kommende Manchester City-kamper i Premier League

Manchester City har syv Premier League-kamper igjen å spille, med 21 poeng å spille om. De har også semifinalen i FA-cupen mot Southampton den 25. april. Hvis de vinner, spiller de finale 16. mai.



Arsenal (hjemme) - 19. april



Burnley (borte) - 22. april



Everton (borte) - 4. mai



Brentford (hjemme) - 9. mai



Bournemouth (borte) - 17. mai, kan bli flyttet på grunn av FA-cupen



Crystal Palace (hjemme) - TBD, foreløpig 22. mai



Aston Villa (hjemme) - 24. mai

