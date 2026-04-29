Kommer det faktisk et Venom-spill?

Vi vet at Insomniac jobber med mer Marvel's Spider-Man. Etter suksessen med de to første spillene og Miles Morales ville du være gal hvis du ikke skapte mer nett-slyngende action for oss å glede oss over. Vi tenker imidlertid ikke bare på Marvel's Spider-Man 3 når vi ser for oss Insomniacs neste prosjekter. Det har blitt spekulert mye i et Venom-spill, og likevel ser det ut til at fremtiden er vilt omstridt.

I en nylig prat på Love It Film-podcasten sa Miles Morales stemmeskuespiller Nadji Jeter at en Venom DLC var i arbeid, så vel som et spill, men begge disse prosjektene ble kansellert på grunn av den tragiske bortgangen til skuespilleren Tony Todd i 2024. "Vi skulle ha et Venom-spill. Vi skulle slippe et Venom-spill og en Venom DLC, men vi mistet Tony Todd, " sa Jeter (via Eurogamer).

Denne påstanden havnet til slutt hos ResetEra, der Bloomberg-journalisten Jason Schreier la til sine egne to cent. Han hevdet ganske enkelt "dette er ikke sant." Nå er det uklart om Schreier sier at spillet fortsatt er kansellert, men ikke ble droppet på grunn av Todds død, eller om utviklingen fortsatt pågår. Vi kommer definitivt ikke til å få en historie DLC for Marvel's Spider-Man 2 på dette tidspunktet, men et mindre Venom-spill kan hjelpe oss mens vi venter på den siste handlingen i Insomniacs trilogi.