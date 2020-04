Kommer Far Cry 3s Vaas tilbake i Far Cry 6?

Mange betrakter Far Cry 3 som seriens virkelig store gjennombrudd til massene, og en av tingene som huskes best er helt klart slemmingen Vaas Montenegro. Derfor ble skuffelsen stor da det viste seg at en god del av spillet utspilte seg uten han, men det er fortsatt håp om å få se han igjen.

Michael Mando, som i disse dager er travelt opptatt som Nacho i Better Call Saul, bestemte seg nemlig for å holde en AMA-tråd på Reddit, og da han fikk spørsmål om han ble mest gjenkjent som Vaas eller Nacho ga Mando følgende svar:

"Tusen takk! Vaas er mitt "spirit animal" - å ha vært med på å skape denne figuren er noe jeg alltid vil holde kjært. I blir fortsatt gjenkjent som Vaas, og jeg føler fortsatt den overøsende kjærligheten for den figuren - det gjør meg veldig glad. Hvem vet...kanskje jeg vil innta rollen igjen veldig snart? :p Takk for at du ser på xo"

Spøker bare Mando eller hinter han faktisk til noe? Ubisoft har jo allerede gitt oss en slags remaster av Far Cry 3, og slikt trenger de uansett sjelden å spille inn replikker på nytt til. Da er sjansen større for at eventuelt hinter til Far Cry-spillet som foreløpig er planlagt til våren. Dette gir også mening med tanke på stedet Far Cry 6 vil ta oss til, men vi får se om dette bare er trolling eller ei...

Hva håper du? Vil du se Vaas igjen, og kanskje få vite hvordan han fikk vite definisjonen på galskap?