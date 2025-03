Kommer Ghost of Tsushimas komponist tilbake for Ghost of Yotei?

HQ

Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima fortsetter å fremstå som et av PlayStations mer unike og minneverdige førstepartsprosjekter på mange år, og Sucker Punchs japanske eventyr fra 1200-tallet har blitt litt av en moderne klassiker. Det er delvis takket være innsatsen til flere personer og team, deriblant komponisten Ilan Eshkeri, som har skapt det autentiske og enestående lydsporet og musikken til spillet.

Siden Eshkeri tidligere har jobbet med Sucker Punch, fikk jeg nylig sjansen til å snakke med veterankomponisten for å lære mer om hvordan Ghost of Tsushima ble til, og om vi kan forvente at talentene hans vil bli brukt i den kommende oppfølgeren fra Sucker Punch, det etterlengtede Ghost of Yotei.

Da jeg stilte ham dette spørsmålet, sa Eshkeri "Du vet, Ghost of Yotei er virkelig omgitt av mye hemmelighetskremmeri, som seg hør og bør. Så jeg er redd jeg ikke har lov til å snakke om det. Men det jeg kan si, er at jeg gleder meg til Ghost of Yotei. Jeg tror det kommer til å bli utrolig. Men ja, du må vente på en kunngjøring fra Sony og Sucker Punch for å svare på det spørsmålet."

Vil du se Eshkeris musikalske talenter komme tilbake til Ghost of Yotei? Inntil vi får et klart svar, kan du sjekke ut hele intervjuet med komponisten nedenfor, der vi også snakker om hvordan han laget autentisk japansk musikk fra 1200-tallet, hva forskjellen er på å lage musikk for film og TV og videospill, og også hvorfor han gleder seg til PlayStation The Concert.