Kommer Iran til å delta i fotball-VM i USA til sommeren?

Iran er ett av de 48 landene som er kvalifisert til FIFA World Cup 2026, som skal arrangeres i USA, Mexico og Canada i juni og juli 2026. Landet ble plassert i gruppe G, mot Belgia, Egypt og New Zealand, og skal spille tre gruppespillkamper i Seattle og Inglewood i California. Det blir deres sjette deltakelse i VM, inkludert de tre siste utgavene, men de har aldri gått lenger enn til gruppespillet.

Etter at USA og Israel lørdag gjennomførte et angrep som drepte den øverste lederen Ali Khamenei, og startet en ny aktiv konflikt i Midtøsten der opptil 15 land ble rammet av gjengjeldelsesangrep, er Irans deltakelse i fotballturneringen selvsagt uviss. Internt i FIFA forventer man imidlertid fortsatt at Iran vil delta.

FIFAs generalsekretær Mattias Grafstrom sa lørdag at "vårt fokus er å ha et trygt VM med alle som deltar", og ifølge kilder fra BBC forventer FIFA fortsatt at Iran vil delta i turneringen.

Irans deltakelse i VM har allerede ført til spenning, etter at Iran truet med å boikotte VM-trekningen i Washington DC i desember i fjor da USA nektet noen iranske fotballtjenestemenn innreise til landet, selv om de endte opp med å delta i trekningen. "Hvis Iran trekker laget sitt - et utfall som virker helt plausibelt - vil FIFA sannsynligvis puste lettet ut med tanke på omfanget av protester og uro", sier Nick McGeehan fra menneskerettighetsgruppen FairSquare.

Bare tiden vil vise hvor lenge konflikten vil forbli aktiv, og spesielt hvordan og hvor lang tid maktskiftet i Teheran vil ta. Irans VM-debut er planlagt til 15. juni, mot New Zealand.